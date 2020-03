Laurearsi al tempo del Coronavirus: la sanremese Cecilia Anfossi discute la tesi in diretta streaming dal Comune (Foto)

In tempo di emergenza Coronavirus anche il mondo dell’Università si sta adeguando. E così questa mattina la sanremese Cecilia Anfossi ha discusso la tesi in diretta streaming dalla sala Giunta di Palazzo Bellevue, laureandosi in Biologia Applicata alle Scienze della Nutrizione alla Statale di Milano.

Perché la diretta dagli uffici comunali? “Avevo la discussione della tesi prevista per oggi in videoconferenza da casa mia, la cosa mi ha colto alla sprovvista, ero molto demoralizzata perché non avrei mai immaginato di laurearmi da casa - ci racconta Cecilia Anfossi - poi al telegiornale ho visto di una ragazza che si è collegata in diretta dal Comune, così la mia famiglia ha verificato se fosse possibile farlo anche qui. Ci siamo collegati in streaming dalla sala Giunta, ovviamente rispettando tutte le norme previste che condivido pienamente. Non c’erano altre persone se non i miei familiari”.

Questa mattina, quindi, live da Palazzo Bellevue, la 25enne sanremese Cecilia Anfossi ha discusso la sua tesi dal titolo “Valutazione dello stato nutrizionale e del dispendio energetico a riposo in pazienti ventilati meccanicamente ricoverati in terapia intensiva pediatrica”. La prima della sua magistrale a laurearsi con una sessione in via telematica a causa delle note restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus.

Cecilia ci regala un messaggio di speranza, figlio di un momento di grande gioia all’interno di un periodo non certo positivo: “Ho colto il positivo in una situazione che poteva sembrare un disastro”.

L'organizzazione della giornata è stata curata dagli uffici del Comune di Sanremo e dal presidente del Consiglio Comunale Alessandro Il Grande con la disponibilità del sindaco Alberto Biancheri e la collaborazione dell'ingegnere Andrea Passioni.

“Nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando, il Comune di Sanremo ha messo a disposizione le sue attrezzature e la sala Giunta, per dare la giusta ufficialità e rendere speciale un giorno così importante” dichiarano da Palazzo Bellevue. Da parte della famiglia Anfossi è arrivato il sentito ringraziamento per tutti coloro che si sono messi a disposizione per la riuscita del collegamento.