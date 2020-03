Imperia: siglato l'accordo Comune, Sindacati e Datori di Lavoro per il rilancio della città

È stato siglato questa mattina, presso la Sala Consiliare, l'Accordo Quadro per il rilancio sociale, economico e produttivo della Comune di Imperia tra Amministrazione Civica, Organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali.

L'accordo nasce dalla volontà di condividere un piano di azione comune per il rilancio della Città attraverso la definizione di misure e strumenti volti al sostegno della competitività del sistema economico e produttivo locale.

Il documento individua gli ambiti di intervento strategici anzitutto nel recupero delle aree dismesse e nella definitiva valorizzazione della vocazione turistica di Imperia.

Tra gli obiettivi condivisi figurano:

l'implementazione e il completamento del porto turistico;





la riqualificazione urbana con particolare attenzione a decoro e pulizia;





interventi di riconversione di immobili e valorizzazione dei centri storici;





progetti per l'occupazione, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione;





potenziamento dell'offerta formativa del Polo Universitario Imperiese;





iniziative in favore delle fasce deboli e dei ceti meno abbienti;





potenziamento dei collegamenti con i principali aeroporti e dell'asse autostradale con Piemonte e Lombardia, attraverso anche la linea Albenga-Carcare-Predosa;





valorizzazione della filiera agroalimentare.

Per l'attuazione di queste misure le Parti si sono impegnate a individuare risorse economiche pubbliche e a favorire investimenti privati. Sul fronte dell'occupazione l'Accordo prevede iniziative utili a favorire l'utilizzo di manodopera locale nell'ambito degli affidamenti dei lavori da parte dell'Amministrazione e percorsi mirati per l'inserimento lavorativo dei giovani e delle persone in cerca di nuova o migliore occupazione.

“Il dato significativo di questo Accordo è aver individuato una strada condivisa da seguire. Imperia è stata a lungo ostaggio di polemiche e divisioni che le hanno fatto perdere molto terreno. Con questo testo, condiviso con i sindacati e con le associazioni datoriali, diciamo un sì univoco alla scelta turistica di Imperia, che deve avere nella riqualificazione urbana, nella valorizzazione dell'agroalimentare e nel rilancio del porto i suoi punti chiave. L'obiettivo finale è dare lavoro, soprattutto ai nostri giovani. Senza lavoro non può esserci futuro”, commenta il sindaco Claudio Scajola.