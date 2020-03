Emergenza Coronavirus: il Comune di Sanremo acquista 300 confezioni di disinfettante per le mani con i dispenser per gli uffici

Il Comune di Sanremo prende precauzioni per il pubblico dei propri uffici e per il personale. In questi giorni di emergenza Coronavirus l’amministrazione ha dato l’ok per l’acquisto di 300 confezioni di liquido disinfettante e di vari dispenser (7 a colonna e 12 da muro).

I sistemi per la distribuzione del liquido disinfettante per le mani saranno installati negli uffici a maggior contatto con il pubblico per fare in modo che tutti possano avere le mani pulite in caso di scambi di documenti o contatti con il personale.

Il tutto rientra nelle procedure di precauzione per i luoghi di maggior affollamento che, per ovvi motivi, non possono essere chiusi al pubblico. Anche l’ufficio Anagrafe ha provveduto a un’ulteriore precauzione con l’installazione delle barriere in plexiglas.