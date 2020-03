Dopo le dichiarazioni del Sindaco di Imperia: botta e risposta tra una lettrice piemontese ed una imperiese

La nostra lettrice piemontese, Carla, ci ha scritto nuovamente per rispondere a Teresa Barazzetti (QUI):

“Sono spiacente di averle creato disgusto a leggere la mia lettera, forse però non mi ha capita. Io non ho detto che vivo in una regione senza casi di coronavirus, ma ho scritto che non abito in una delle ‘Zone rosse’, anche perché il Piemonte non è tutto zona rossa. Detto questo chi ha violato le disposizioni date venendo lì ha sbagliato, ma essere generalmente etichettati come 'idioti' mi scusi ma non è piacevole. Poi io se deciderò o meno di venire ancora in Liguria sarà una scelta mia, senza che lei mi dica che non sentirà la mia mancanza dal momento che non ci conosciamo. Comunque mi dispiace averle creato così tanto dispiacere nel leggere le mie parole e mi dispiace che delle persone ignoranti sono scese in questo periodo. Mi scuso io per queste persone. Speriamo che finisca tutta questa cosa, perché al posto di unire le persone le sta mettendo contro”.