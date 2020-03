Enpa di Sanremo: il gattone Edo è in cerca di una nuova famiglia

Edo è un gattone bellissimo con un pelo morbidissimo dolcissimo abituato in casa con altri gatti. Era di una signora che è mancata e i sei gatti che aveva sono arrivati al Rifugio Enpa. Lui subito è un po' timido ma quando ti conosce è coccoloso. È sterilizzato fiv felv negativo Dovrebbe avere forse sui 5 anni.

Meriterebbe di avere di nuovo una famiglia tutta sua... aiutiamolo.



Edo è ospitato al Rifugio Enpa di Sanremo venite a vederlo tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato escluso domenica e festivi dalle 15 alle 18 in strada san Pietro 96 a Sanremo o potete telefonare per tutte le informazioni al numero di telefono 0184 575000