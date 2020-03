Emergenza Coronavirus: Toti rinnova l'appello a residenti e turisti “Non è tempo di gite e scampagnate”

Torna a parlare questa mattina Giovanni Toti. Con un post sulla pagina Facebook istituzionale il governatore della Regione Liguria ha ribadito le raccomandazioni per evitare il propagarsi ulteriore del Coronavirus.

Scrive Toti: “Una spremuta d’arancia, che la vitamina C fa sempre bene, e al lavoro per la Liguria. Rinnovo il mio appello ai nostri concittadini e ai turisti. Non è tempo di gite e scampagnate. Dobbiamo lavorare insieme con responsabilità per limitare i contagi: se ci riusciremo nelle prossime settimane poi torneremo tutti felici alla Liguria che amiamo piena di vita e di allegria. Ora aiutiamo tutti i nostri sanitari e la nostra Protezione Civile, che anche oggi stanno lavorando senza sosta. Non dobbiamo avere paura, se non delle nostre azioni sconsiderate. Al Governo, che ha appena emanato un nuovo Decreto, dico che bisogna chiarire bene tutto, senza fare cose pasticciate: i cittadini devono sapere cosa possono e non possono fare, senza messaggi contraddittori. Un pensiero particolare oggi, festa della donna, a tutte le amiche impegnate sul fronte più caldo dell’emergenza: infermiere e dottoresse, farmaciste, volontarie della Protezione Civile, le tante mamme che si dividono tra lavoro e figli con le scuole chiuse. Siete il meglio della nostra società! Ci sentiamo più tardi, nel pomeriggio ci riuniremo con la nostra task force e come sempre avrete tutte le notizie in tempo reale”.