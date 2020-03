Emergenza Coronavirus: il Governo 'chiude' Lombardia e 14 province, stop in tutta Italia a pub, discoteche, sale giochi, cinema e teatri

Alle 2 della scorsa notte Giuseppe Conte ha annunciato le disposizioni ufficiali del Governo per far fronte all'emergenza Coronavirus al Nord. In buona sostanza il decreto 'chiude' la Lombardia e altre 14 province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia): sarà possibile entrare o uscire solo per gravi motivi.

Ma ci sono anche regole che varranno per tutta Italia come la chiusura di pub, discoteche, sale giochi, cinema e teatri. Il tutto sarà in vigore fino al 3 aprile. Possibile, quindi, anche una proroga nella chiusura delle scuole.