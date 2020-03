È di due nuove vittime di Coronavirus il bilancio odierno della Protezione Civile per quanto riguarda la nostra regione. Lo ha annunciato questa sera Angelo Borrelli, capo Dipartimento della Protezione Civile nell'ormai consueto punto stampa delle 18.

Stando a quanto si apprende, pare che le due vittime non siano in zona Asl1 imperiese. Maggiori dettagli saranno forniti durante il punto stampa della Regione Liguria previsto in serata.