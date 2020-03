“Al fine di adottare le misure organizzative del nuovo Decreto Ministeriale, gli uffici comunali del Comune di Sanremo rimarranno chiusi al pubblico domani e dopodomani. Rimarranno invece aperti gli uffici dedicati ai servizi essenziali quali Polizia locale, stato civile, anagrafe”.

Con queste parole il Comune di Sanremo annuncia la chiusura di molti degli uffici comunali per domani e per martedì. Il tutto in attesa di nuovi sviluppi e nuove comunicazioni.