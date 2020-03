Dopo il Decreto odierno anche le Diocesi sospendono tutto: non ci saranno Messe e Funerali ma chiese aperte

A seguito del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emesso oggi, anche la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo ha confermato che le Chiese possono rimanere aperte, vigilando che non si verifichino assembramenti di persone.

Le Diocesi hanno però sospeso tutte le celebrazioni liturgiche, compresi funerali. “Come già ho precedentemente rappresentato – ha evidenziato il Vescovo di Ventimiglia-Sanremo Suetta - i fedeli sono dispensati dall’osservanza del precetto festivo. In questa circostanza di grande sofferenza e di smarrimento desidero ancora dirvi la mia vicinanza e il mio sostegno per il vostro ministero e vi prego di trasmettere ai fedeli la rassicurazione della mia preghiera, del mio affetto e della benedizione per tutti”.