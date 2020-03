Coronavirus: ordinanza della Regione Liguria, per chi arriva dalle ‘zone rosse’ stesse regole previste in Lombardia e nelle 14 province ‘chiuse’

La Regione Liguria corre ai ripari dopo la fuga di massa dalla Lombardia. In serata il governatore Giovanni Toti ha presentato l’ordinanza firmata in serata e he prevede, in estrema sintesi, due importanti provvedimenti: chi arriva dalle ‘zone rosse’ dovrà attivare le stesse procedure previste in Lombardia e nelle 14 province ‘chiuse’ ossia non uscire di casa e autosegnalarsi all’Asl; gli albergatori hanno il divieto di ospitare nelle proprie strutture persone provenienti dalle aree comprese nel decreto del Governo. “Chi è fuggito ed venuto qui deve rispettare le stesse regole che rispetterebbe nella sua zona” ha dichiarato Toti durante la presentazione del documento (in allegato l’ordinanza della Regione Liguria). L’ordinanza sarà in vigore da domani alle 14. L'ordinanza non si applica a tutti coloro che sono in regione per questioni di lavoro.

Questi i dati odierni in merito all’emergenza Coronavirus. I liguri positivi sono in totale 71, 50 dei quali sono ospedalizzati (9 in Asl1, 11 in Asl2, 18 al San Martino, 1 all’Evangelico, 2 al Galliera, 9 in Asl5, 21 al domicilio). Sono 573 le persone in sorveglianza attiva (126 in Asl1, 277 in Asl2, 67 in Asl3, 40 in Asl4, 63 in Asl5).

