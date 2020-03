Coronavirus: ecco le misure adottate dalla giunta, Scajola "In emergenza ci vuole unità di comando" (video)

Il sindaco Claudio Scajola ha convocato in via straordinaria la giunta per adottare alcune misure in città a seguito del decreto firmato ieri sera dal presidente del consiglio Giuseppe Conte che prevede, per il contrasto al diffondersi del coronavirus, l’allargamento della zona rossa in tutta la Lombardia e in quattordici province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Nel decreto sono previste limitazioni anche nel resto d’Italia.



Scajola, a margine ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, parlando delle misure adottate dalla giunta.





”.– ha continuato Scajola rispondendo alle domande dei giornalisti presenti –”.Scajola ha poi commentato il fuggi fuggi dalla Lombardia verso la Liguria dopo la pubblicazione del decreto di ieri sera.”.Il sindaco ha infine annunciato di aver chiesto ai propri assessori di fare uno screening per chiedere quali misure potranno essere adottate in favore delle attività commerciali.”.Per quanto riguarda la piscina e gli altri impianti sportivi, Scajola ribadisce “”.