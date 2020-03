Emergenza Coronavirus: rinviata anche la Granfondo di ciclismo Sanremo-Sanremo “La Classicissima”

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, inerente le misure di sicurezza legate al Coronavirus, l’Uc Sanremo comunica che la Granfondo di ciclismo Sanremo-Sanremo “La Classicissima”, inizialmente in calendario il 22 marzo, sarà rinviata in altra data. La manifestazione era in programma il giorno seguente la Milano-Sanremo dei professionisti, anch'essa rinviata.

Per la fissazione della nuova data l’organizzazione attenderà la rimodulazione del calendario UCI dei professionisti, cercando per quanto possibile di mantenere la concomitanza con la Milano-Sanremo dei professionisti. Qualora non fosse possibile, la gara sarà fissata in un weekend del prossimo autunno.

Le iscrizioni già pervenute resteranno valide per la nuova data.

Per eventuali domande è possibile scrivere una mail all'indirizzo: segreteria@classicissima.it