I frutti che aiutano a dimagrire

Non esiste la ricetta perfetta per dimagrire. Premettere questo aspetto è doveroso. Detto questo, ricordiamo che, in ogni caso, esistono diversi frutti che, grazie alle loro caratteristiche, sono in grado di favorire la perdita di peso. Quali sono? Nelle prossime righe, ne abbiamo selezionati alcuni.

Arance

Quando si parla dei frutti che aiutano a dimagrire, è impossibile non chiamare in causa le arance. Ogni volta che le si nomina si ricorda soprattutto la vitamina C, antiossidante tra i più potenti. Fondamentale è considerare anche la presenza di fibre.

Questi nutrienti sono dei preziosi alleati del peso. Il motivo è legato al fatto che, grazie alla loro assunzione, è possibile favorire lo svuotamento dell’intestino e, di conseguenza, il controllo del peso.

Garcinia Cambogia

Pianta legnosa spontanea tipica della Cambogia e del Vietnam, la Garcinia Cambogia. La Garcinia Cambogia fa dimagrire ? Per rispondere a questa domanda bisogna chiamare in causa l’acido idrossicitrico, sostanza contenuta nel frutto e contraddistinta da proprietà che vedono in primo piano la capacità di interferire su alcuni dei meccanismi della sintesi del colesterolo.

Come dimostrato da diversi studi effettuati nel corso degli ultimi anni, l’acido idrossicitrico, principio attivo più celebre della Garcinia Cambogia, è molto utile quando si parla di inibizione della sintesi degli acidi grassi.

Negli ultimi anni, gli studi sulla Garcinia Cambogia hanno regalato a questo frutto una popolarità molto alta. Per questo motivo, si parla molto anche dei suoi effetti collaterali. Fino ad ora, la scienza non ne ha identificati di rilevanti. Molto importante è ricordare che non ci sono problemi anche in caso di assunzione di alte dosi degli integratori a base di questo frutto.

Attenzione: questo non significa che sia sicuro in tutti i casi assumere la Garcinia Cambogia. Un’eventualità in cui è bene evitare di assumerla è la diagnosi di diabete. Lo stesso si può dire per l’ipersensibilità verso il frutto. Ricordiamo altresì che l’assunzione di Garcinia è controindicata se si prendono altri prodotti o farmaci per favorire il dimagrimento.

Pompelmo

In questo caso, si ha a che fare con un frutto dal contenuto calorico molto basso. Ricordiamo inoltre l’importante contenuto di acqua che, favorendo la diuresi, permette di tenere sotto controllo il peso.

Anche in questo frangente si ha a che fare con un importante apporto di fibre, nutrienti che favoriscono l’attività intestinale e tengono sotto controllo l’assorbimento degli zuccheri, con conseguenze positive riguardanti la prevenzione dei picchi glicemici, tra i principali responsabili dell’aumento di peso.

Mela

Una mela al giorno toglie il medico di torno: questo frutto è infatti contraddistinto da diverse proprietà benefiche. Tra queste è possibile citare la presenza di fibre. L’apporto di questi nutrienti favorisce il raggiungimento di un livello ottimale di sazietà e, di conseguenza, una maggior facilità nel controllo dell’assunzione del cibo.

Mirtilli

Quando si chiamano in causa questi straordinari frutti di bosco, è importante citare la presenza di antiossidanti che favoriscono l’eliminazione delle tossine e, di riflesso, il mantenimento del peso.

Limone

Anche il limone è un frutto molto utile per dimagrire. A dimostrarlo ci pensa il fatto che il mix acqua e limone è consigliatissimo per accelerare il metabolismo.

Avocado

Questo popolarissimo frutto tropicale è noto per il contenuto di beta-sitosterolo. In virtù della presenza di questo fitosterolo, è possibile parlare dell’avocado come di un alleato molto importante nella lotta contro il colesterolo ematico. Inoltre, il beta-sitosterolo agisce equilibrando il cortisolo, l’ormone dello stress.

Quando quest’ultimo raggiunge livelli troppo alti, ci si ritrova esposti a un maggior rischio di avere a che fare con il problema degli eccessivi depositi di grasso a livello addominale.