Arriva anche a Sanremo la truffa porta a porta dei rilevatori di gas: massima attenzione a chi suona al citofono

Lo sconfinato mondo dei raggiri non conosce sosta. Negli ultimi giorni ha fatto il suo esordio anche a Sanremo la presunta truffa della valvola per la rilevazione di fughe di gas.

La trama è alquanto semplice e pare che nei giorni scorsi qualcuno si sia presentato alla porta di alcuni sanremesi. Attaccando al portone un cartello, l’operatore (o presunto tale) avvisa il condominio dell’imminente visita e, suonando al citofono, propone l’installazione di una valvola per il rilevamento di gas, spacciandola per obbligatoria. Il prezzo varia a seconda delle occasioni, ma si aggira sempre intorno ai 300 euro. Non si tratta, ovviamente, di una valvola farlocca. È un vero rilevatore, ma non c’è alcuna obbligatorietà di acquisto.

Alla nostra redazione è arrivata la segnalazione di un lettore dalla zona di San Martino, in via Lamarmora, ma la raccomandazione riguarda ovviamente l’intera zona. Il consiglio è sempre lo stesso: quando qualcuno di sospetto suona al citofono, sempre meglio chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per un controllo.