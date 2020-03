Taggia: una nuova strada per Regione Bruxiae, il progetto approvato dalla giunta

A distanza di un mese si fa più concreta la realizzazione della viabilità alternativa su Regione Bruxiae a Taggia. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il progetto che servirà a rendere nuovamente raggiungibili 7 case, rimaste isolate a dicembre in seguito al crollo della strada principale sull'argine sinistro del torrente Argentina.

Il Comune ha raggiunto accordi bonari con i proprietari dei terreni che cederanno lo spazio necessario per la realizzazione della nuova viabilità. Si parla di una strada di 280 metri, sufficientemente larga per far passare due mezzi, con una superficie in battuto di ghiaia. L'opera costerà ben 350mila euro e creerà un bypass interno per superare il vuoto lasciato dal cedimento dell'argine.



Questo è un progetto di cui si parla da diversi decenni. In questa fase, l’amministrazione conta di muoversi celermente. Il prossimo passaggio sarà l'apertura del bando di gara per assegnare i lavori ed a quel punto, salvo imprevisti, ci vorranno alcuni mesi prima che l'opera venga completata.