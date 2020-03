L'emergenza Coronavirus non conosce confini e, per fortuna, nemmeno barriere culturali e religiose. E così anche il centro islamico di Sanremo si è adeguato alle disposizioni di sicurezza chiudendo fino a oggi e prolungando poi la chiusura anche nei prossimi giorni come da disposizione comunale.

Sulla porta del centro, oltre a un avviso in arabo, anche un messaggio dal sapore ben più globale: “Allah protegga la nostra comunità e tutta l'Italia”.