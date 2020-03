Coronavirus: c'è la conferma della Regione, anche la 92enne morta a Sanremo era positiva al Covid-19

È arrivata in serata la conferma della Regione Liguria, anche la donna di 92 anni morta nelle scorse ore a Sanremo era positiva al Covid-19. Lo ha specificato l'amministrazione regionale in una nota divulgata in serata con i dettagli dei dati sulla diffusione del virus sul territorio ligure.

La donna era la sorella del 75enne morto qualche ora prima, sempre all'ospedale di Sanremo. Entrambi erano della frazione di Bussana, motivo per il quale oggi pomeriggio si è tenuto un incontro ufficiale alla presenza del prefetto Intini e di diversi amministratori locali.

La nota stampa di Asl1: È risultata positiva al Coronavirus la paziente di 92 anni, deceduta ieri all'Ospedale di Sanremo. La donna è la sorella del paziente di 75 anni, residente nella frazione di Bussana di Sanremo, deceduto il 5 marzo in Ospedale e risultato positivo al Coronavirus. L'esito del tampone è arrivato nel tardo pomeriggio. La paziente era stata trasportata al Pronto Soccorso presentando un quadro clinico già critico, le sue condizioni si sono aggravate nel giro di poche ore.