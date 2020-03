Sanremo: un altro sabato da dimenticare per il mercato di piazza Eroi, qualcuno sta pensando di sospendere la concessione d’affitto del banco (Foto)

Nulla di diverso rispetto a martedì. Anche il sabato si conferma estremamente negativo per gli operatori del mercato di piazza Eroi e per i negozianti dell’Annonario. Ma l’emergenza si può tranquillamente estendere a tutto il tessuto commerciale sanremese.

Anche oggi non c’è traccia dei clienti francesi e, camminando tra i banchi, è palese il drastico calo di presenze. Il calo all’interno dell’Annonario è quantificabile in un netto 50%, in poche parole ci sono solo i clienti locali, nessuno (o pochi) da fuori come ha confermato alla nostra redazione Domenico Alessi per Confesercenti Sanremo.

Ancora più disastrosa la situazione per gli operatori del mercato ambulante. Stando a quanto riferisce Fabrizio Sorgi, responsabile della categoria, si parla di un calo dell’80-90% sugli incassi, tanto che qualcuno starebbe addirittura pensando di sospendere momentaneamente la concessione d’affitto del banco. In poche parole, conviene di più non lavorare rispetto all’allestire tutto il banco e non vendere niente.