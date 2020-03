Emergenza Coronavirus: fedeli in pellegrinaggio alla Madonna della Costa di Sanremo “Affidiamo la nostra preoccupazione al cuore di Maria” (Foto e Video)

L'emergenza Coronavirus non ferma la tradizione del pellegrinaggio alla Madonna della Costa, in programma ogni anno la prima domenica di marzo. Questa mattina alle 8 i fedeli si sono dati appuntamento a San Costanzo, alla presenza del Vescovo Mons. Antonio Suetta, per poi salire al Santuario.

L'intervista a Mons. Antonio Suetta

L'attenzione dei fedeli presenti è stata concentrata principalmente sull'emergenza sanitaria che sta investendo il nostro Paese e il mondo intero, con tanto di preghiera “contro le epidemie e le calamità”. Rispettate anche le norme stabilite in caso di aggregazione, con una certa distanza tra le persone e i contatti ridotti al minimo. I fedeli, guidati da Mons. Suetta, partendo da San Costanzo hanno poi raggiungo la Madonna della Costa per la Messa.