Emergenza Coronavirus: 6 casi positivi in provincia di Imperia, 46 in tutta la Liguria. Sono 126 le sorveglianze attive (Video)

La Regione Liguria ha diffuso in serata i dati aggiornati sui casi di Coronavirus. In totale sul territorio regionale sono 46 i casi positivi, 32 dei quali sono ospedalizzati, 6 in terapia intensiva: sono 9 più di ieri e uno in più in terapia intensiva.

L'intervento video del presidente Giovanni Toti

Sono 14 i pazienti domiciliati (3 più di ieri in Asl4), mentre in totale le persone in sorveglianza attiva sono 573.

Il dettaglio dei dati:

Asl 1 – 6

Asl 2 – 9 (di cui uno in terapia intensiva)

Ospedale Policlinico San Martino – 10 (di cui 5 in Malattie infettive e 5 in Terapia Intensiva)

Galliera – 2

Asl 5 – 5

Al domicilio: 14 (3 più di ieri in Asl 4)



Pazienti in sorveglianza attiva: 573 totali

Asl 1 – 126

Asl 2 – 277

Asl 3 – 67

Asl 4 – 40

Asl 5 – 63