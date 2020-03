Coronavirus: proseguono gli accertamenti dopo la prima vittima in provincia di Imperia, verifiche sulla famiglia del 75enne morto ieri a Sanremo

Dopo la notizia della prima vittima in provincia di Imperia da quando è scattata l'emergenza Coronavirus in regione, l'Asl sta effettuando tutte le verifiche del caso previste dalla procedura sanitaria.

Il 75enne era ricoverato al 'Borea' di Sanremo per via di una grave perforazione all'intestino e, stando a quanto si apprende, avrebbe poi contratto una grave polmonite risultando anche positivo al tampone.

In queste ore l'azienda sanitaria sta mettendo in atto il protocollo previsto per questi casi e, nelle prossime ore, fornirà tutti gli aggiornamenti in merito.