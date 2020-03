Psicosi Coronavirus e danni al turismo, le proposte di Emanuele Capelli per il settore

In queste ore di grande tensione per i devastanti danni economici al comparto turistico locale e non solo, interviene Emanuele Capelli, direttore dell'hotel Nyala e di un'agenzia di viaggi, nonché impegnato attivamente nel mondo del rugby, del calcio, del running e del ciclismo.

Scrive Capelli: “Sono un direttore d'albergo e di agenzia viaggi da diversi anni, non certo di aziende facili, ieri a causa dello "status corona-virus" abbiamo dovuto tagliare il personale in maniera drastica, significa famiglie senza stipendi, con figli a carico e mutui. Sto male per questo. Tanto. Detto questo, non ho alcun ruolo amministrativo né politico né associazionistico, non ho alcuna bandiera (se non sportiva), raramente ho avuto il piacere di veder premiate le mie idee (può anche essere che non siano tanto buone), da qualcuno che conta”.