Da Paolo e Barbara domenica 8 marzo a pranzo e cena un menù dedicato alle donne

Se per l’8 marzo, giorno della Festa della Donna, cerchi un menù speciale per festeggiare in famiglia o con le amiche gli chef Paolo e Lorenzo Masieri del ristorante stellato Paolo e Barbara, propongono un menu dedicato a tutte le donne.

Dopo un aperitivo fruttato, Prosecco e fragole

(aperitivo) ed uno stuzzichino di

Gamberetti crudi, mandarino e germogli di piselli

Il menù prevede tre piatti:

Carpaccio di orata,

limoni confit, capperi e uovo mimosa

Gnocchi di patate di montagna

vongole selvatiche, cannolicchi, bottarga di pesce spada e lime

Palamita in tataki, cipolla caramellata e umami di fagioli bianchi di Pigna

E chiusura con Limone e fragola e piccola pasticceria. Costo € 55,00 a persona bevande escluse (acqua e aperitivo compreso)

Il Ristorante Paolo & Barbara, si trova a Sanremo in via Roma 47

Per prenotazioni telefonare ai numeri +390184531653 o +393356388433 indirizzo mail: paolobarbara@libero.it.