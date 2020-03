Psicosi Coronavirus e danni al comparto turistico: Di Baldassare (Confcommercio) risponde a Capelli (Nyala)

Dopo le parole del direttore dell’hotel Nyala Emanuele Capelli in merito alla delicata situazione del turismo locale a seguito dell’emergenza Coronavirus, interviene anche Andrea Di Baldassare, coordinatore cittadino di Confcommercio.

“Capisco bene che ci troviamo in un momento drammatico per tutto il comparto turistico ma anche per molti professionisti, è una crisi che passerà alla storia e comprendo anche il nervosismo e la rabbia nel vedere disdette e un’economia che va a rotoli con imprenditori in difficoltà - commenda Di Baldassare - non è il momento di uscire con voci singole, è invece il momento di fare squadra. In questo momento siamo tutti uniti, non dobbiamo fare politica, ma siamo compatti per affrontare la situazione e uscire da questa crisi. Le associazioni tutte si incontrano e continueranno a incontrarsi cercando di trovare le giuste soluzioni insieme. Sono in piedi tavoli con il Comune e con le Regioni, oltre a incontri continui per valutare gli andamenti dell’economia. Dobbiamo stare attenti a non uscire singolarmente con notizie che possono creare confusione ad altri commercianti o imprenditori. In merito ai fondi, stiamo proprio valutando di gestire determinate somme per favorire la ripartenza dell'economia. Infine mi sento di consigliare al direttore del Nyala di parlare con il proprietario dell’hotel che, sicuramente, conosce bene le strategie”.