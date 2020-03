La crescita delle agenzie online, anche nel mondo crocieristico

Inutile girarci intorno: l’importanza ricoperta dalle agenzie di viaggio online nella pianificazione delle vacanze, è in continuo incremento.

E non solo per l’intuitività e la facilità di prenotazione, anche nelle ricerche “fai da te”.

La possibilità di accedere ad offerte momentanee - con pacchetti last minute, connessioni convenienti tra voli e pernottamenti economici - favorisce indubbiamente questo incremento.

Anche perché le garanzie appaiono in aumento, limitando al massimo quei rischi che si possono correre agendo in autonomia.

Se tutto questo non bastasse, le principali agenzie di viaggio che operano nel turismo nazionale, possono proporsi da tramite tra offerta e cliente, laddove la molteplicità di soluzioni si facesse intraducibile per quest’ultimo.

Oltretutto, all’interno del comparto turistico, si inserisce perfettamente anche il mondo delle crociere, considerato da molti il compromesso ideale tra comfort e turismo esperienziale.

È innegabile che nessun’altra soluzione “all inclusive” permetta di poter visitare tante varietà di attrazioni (che siano artistiche o naturali) quanto una crociera, sottolineando l’altissimo livello di comodità ed offerte raggiunto con gli anni, all’interno delle navi dedicate.

Per questo il traffico di agenzie crocieristiche online (come ad esempio Planet Cruise ) appare in continuo aumento, sia che si tratti di ricerche autonome, che di prenotazioni filtrate da agenzie in cerca delle migliori soluzioni rispetto alle richieste della clientela.

Oltretutto, secondo i primi dati disponibili, nel settore si sta confermando un aumento delle prenotazioni riguardanti le crociere nel Nord Europa, che raggiunge una crescita del 4% rispetto al 2019.

Almeno guardando alle richieste per primavera ed estate in arrivo.

Proprio rispetto alla stagione prediletta per le vacanze dagli Italiani, su Planet Cruise è possibile incontrare numerose soluzioni destinate a solleticare la curiosità dei viaggiatori, principalmente previste tra Luglio ed Agosto.

Dal mare dei Paesi Bassi (partendo da Amsterdam), fino ai fiordi Norvegesi, magari passando dal Baltico, toccando Copenaghen oppure puntando a Stoccolma. Le soluzioni appaiono veramente infinite, supportate dalle principali compagnie di navigazione mondiali, come la “nostrana” Costa Crociere, la Royal Caribbean e ovviamente la Norwegian Cruise Line.

Se interessati alle bellezze del Nord Europa, conviene veramente andare a darci uno sguardo senza impegno, magari valutando tempi di viaggio, prezzi e comfort annessi.

Da buona tradizione ormai consolidata, tra i “vacanzieri moderni” grazie alle agenzie online.