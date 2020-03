Imperia: emergenza Coronavirus, preoccupazione tra i 185 candidati del concorso per entrare nella Polizia Municipale

C’è un po’ di preoccupazione tra le 185 persone che lunedì parteciperanno ad Imperia, al concorso per entrare nella Polizia Municipale. Il pensiero dei candidati va ovviamente all’emergenza Coronavirus che sta interessando la Liguria.



Il concorso si svolgerà in due fasi, nell’aula magna dell’Università per la prova teorica ed al campo sportivo di zona Piani per la parte pratica relativa all’idoneità fisica. E’ soprattutto questa fase a destare un certo allarme, considerando che i candidati suderanno e potenzialmente potrebbero essere a stretto contatto l’uno con l’altro.



Insomma, la paura del contagio. Del resto, si tratta di persone che arriveranno da tutta Italia e tra di loro potrebbe esserci anche qualcuno proveniente da zone dove si sono registrati casi positivi da COVID-19. Così, tra i partecipanti, c’è anche chi si è chiesto se il concorso non potesse essere rimandato come visto per le manifestazioni e seguendo le rigide disposizioni precauzionali che tutti noi stiamo imparando a conoscere e che di fatto sconsigliano i contatti fisici ravvicinati.



Un bel problema se si pensa alla promiscuità che si verrà a creare, a causa del considerevole numero di partecipanti al concorso che si troveranno in ambienti circoscritti.



Su rischi e paure il Comune invita alla calma e mette le mani avanti: “Adotteremo tutte le misure necessarie affinché il concorso si svolga secondo quelle che sono le disposizioni per la sicurezza dei concorsi contenute nel decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte" - ha commentato l'assessore alla polizia municipale Antonio Gagliano.

"Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private - si legge nel testo del decreto - sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro".

"Sono le stesse misure che adotteremo, a vigilare sarà la protezione civile, presente in aula magna" - conclude Gagliano.