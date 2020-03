La FIDAS comunica che i centri di Raccolta sangue di Imperia Sanremo e Ventimiglia sono regolarmente aperti

La FIDAS Associazione donatori di sangue comunica che i centri di Raccolta sangue di Imperia Sanremo e Ventimiglia sono regolarmente aperti ed hanno adottato tutti i criteri per donare in tranquillità ed in sicurezza e chiedono ancora di più uno sforzo da parte di tutti a fare una donazione di sangue, visto il momento così delicato che stiamo vivendo, dove le donazioni di sangue diventano un bene importantissimo per il sistema sanitario.

Chiunque sia in buona salute si presenti a Donare senza paure, mai come oggi il supporto dei donatori di sangue è indispensabile. la Fidas vi aspetta nei centri di raccolta di Imperia, Sanremo e Ventimiglia che sono aperti tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 10.30. Domenica 8 marzo si può donare al centro di raccolta di Ventimiglia dalle 8 alle 11 (apertura straordinaria) e su autoemoteca a Diano Marina in piazza del comune dalle ore 8:00 alle ore 12.00.