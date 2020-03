Emergenza Coronavirus: l’Istituto Fermi-Polo-Montale attiva le aule virtuali per gli studenti

In questi giorni di momentanea chiusura delle scuole, a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus, l’attivazione delle aule virtuali è una delle importanti iniziative portate avanti dai docenti dell’Istituto Fermi-Polo-Montale e fortemente sostenuta dalla Dirigente scolastica, Dottoressa Antonella Costanza.

Dopo la predisposizione di un ambiente di videoconferenza per tutte le classi dei tre plessi, molti insegnanti hanno già iniziato le video-lezioni, con esiti più che positivi, riscontrando vivo interesse e attiva partecipazione da parte degli alunni.

Quindi via a live streaming e web chat. La lezione si svolge non più in un luogo fisico, ma in un’aula virtuale, dove l’insegnante spiega e gli studenti partecipano, come se si trovassero in un’aula vera. La scuola sta predisponendo un calendario per gli alunni con gli orari delle lezioni a distanza.

Intanto il team digitale si è occupato della formazione dei docenti sull’uso dei nuovi strumenti digitali da utilizzare per produrre le video-lezioni.Dai docenti vengono utilizzati diversi ambienti di condivisione come il Portale Argo e il registro elettronico, Google Drive e Dropbox per caricare compiti e per inviare appunti, esercizi, test e slides.

Nonostante la prolungata sospensione delle attività didattiche, tutto questo permetterà di non rimanere indietro con le varie programmazioni disciplinare, in particolar modo con il ripasso approfondito degli argomenti già svolti, ma soprattutto darà la possibilità di mantenere vivo il contatto tra insegnanti e studenti.