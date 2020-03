Bordighera è sempre più 'green': un progetto per sensibilizzare gli esercizi commerciali ed i loro clienti (Foto e Video)

‘Bordighera green eco-commerce’: è questo il progetto che da pochi giorni viene messo in campo dal Comune di Bordighera (con gli Assessori Marzia Baldassarre e Melina Rodà) insieme alla Confcommercio per tutti gli esercenti della città delle palme.

L’idea principale del progetto è quella di considerare l'economia come parte integrante e fondamentale della natura e ritiene che tutti i processi economici possono, anzi devono, essere collegati al tema della tutela ambientale. Il progetto è rivolto a tutti gli esercenti del Comune (hotel, ristoranti, bar, stabilimenti balneari e negozi) e mira a ridurre gli impatti ambientali, a diminuire l'emissione di CO2 nell'ambiente e prevenire e risolvere i problemi in campo ecologico.

Contestualmente vuole sostituire le energie ad alto tasso d'inquinamento e produrre energia da fonti rinnovabili ma anche diffondere e promuovere pratiche sostenibili, mettere in commercio prodotti e servizi ecologici in campo aziendale, sociale, ed economico. In questo modo si vuole dare il via ad un sistema economico basato sul risparmio delle risorse naturali e di un piano economico che contenga un insieme di iniziative di gestione commerciale.

‘Eco-Commerce’ rappresenta un modo nuovo di guardare al concetto di sviluppo economico e turistico della città e di valorizzare e sostenere la tutela dell'ambiente. Il Comune difenderà la sostenibilità ecologica, aderendo e sosenendo nuovi modelli di sviluppo degli esercizi commerciali presenti sul proprio territorio in modo che siano più ecologici e sostenibili dal punto di vista dell'impatto ambientale.

Cosa devono fare gli esercenti del Comune di Bordighera che vogliono aderire al progetto? Dovranno ovviamente adottare le misure previste dal regolamento, compilare ed inviare un modulo da ritirare alla Confcommercio ed esporre un bollino all’ingresso della propria attività, quello verde che riporta la scritta ‘Bordighera green’.

Chi aderirà verrà inserito nel network ufficiale degli esercizi che fanno parte del progetto e nella pagine dedicata del sito del Comune. Sarà anche inserito nella ‘guida green’ dedicata agli esercizi commerciali inseriti ed otterrà comunicazione sui media.

Il progetto prevede che ristoranti, bar e stabilimenti balneari propongano alimenti e bevande con ‘menu a km 0’, una selezione di prodotti biologici, prodotti eco sostenibili per le pulizie e carta igienica riciclata. Sarà anche necessario effettuare la raccolta differenziata effettuata quotidianamente (carta, plastica, lampadine, batterie, bottiglie di vetro) e sostituire le lampadine incandescenti con quelle a led oltre a fare informazione e sensibilizzazione ai clienti sulle iniziative.

I negozi dovranno avere biglietti da visita e cancelleria in carta riciclata, sacchetti, buste e shopper ecologici, una diminuzione di imballaggi e confezioni. Per i prodotti non alimentari dovranno essere eco sostenibili oltre ovviamente ad utilizzare carta riciclata, fare la differenziata ed installare lampadine a led. Anche in questo caso sarà importante fare informazione e sensibilizzare i clienti sulle iniziative ambientali adottate.

Ieri mattina gli Assessori Baldassarre e Rodà hanno consegnato i primi bollini a: Fabrizio Sattanino dell'hotel Parigi, al direttore del Grand Hotel del Mare, Alessandro Dorucci ed ai titolari dell'hotel Villa Sorrico. Alla consegna erano presenti anche l'Amministratore Unico ed il Direttore della Docks Lanterna (azienda che cura la raccolta dei rifiuti a Bordighera), Santino Pesce ed Alessio Martinelli.

In queste ore e nei prossimi giorni proseguirà la consegna dei bollini 'Green'. Bordighera, in questo modo, si prepara a diventare sempre più ecologica anche dall'alto della sua attuale leadership tra i comuni più 'ricicloni' della nostra regione.