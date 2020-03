Emergenza Coronavirus: dipendente dell'Ospedale di Imperia diffonde vocale con notizie false, l'azienda sta verificando l'accaduto

E’ in corso una verifica da parte dell’ASL 1 imperiese su una dipendente che nella giornata di ieri avrebbe diffuso un audio contenente informazioni non verificate e che ledono la privacy.



Nella registrazione veniva detto che 10 operatori del pronto soccorso ed 8 delle pubbliche assistenze sarebbero stati contagiati dal virus, specificando che i tamponi erano in corso. Riferendosi alle persone entrate in contatto con i due coniugi di Brembate, in vacanza a Diano Marina, risultati positivi al Coronavirus. Quindi appare chiaro come il contagio dei sanitari al momento non possa essere in alcun modo verificato.



Il messaggio sarebbe stato destinato ad un gruppo whatsapp interno ma qualcuno l'ha fatto uscire e dopo breve è rimbalzato sui canali social, diventando di dominio pubblico. Di fronte all'accaduto, l'Azienda Sanitaria Locale sta facendo verifiche in merito al grave accaduto e potrebbe presto prendere decisioni disciplinari sulla dipendente

Il nostro giornale per ragioni di privacy ha preferito non pubblicare il messaggio audio.