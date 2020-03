Coronavirus: sono 16 le persone colpite nel Dipartimento delle Alpi Marittime, ieri cinque casi a Nizza ed uno a Villeneuve Loubet

Sono 16 i casi di infezione da Coronavirus nel Dipartimento delle Alpi Marittime, di questi 6 nuovi casi nella giornata di ieri. Si tratta di 5 persone residenti a Nizza ed una a Villeneuve Loubet, il dato proviene dall’Agenzia Regionale della Sanità e dalla Prefettura.

La giornata di ieri è stata caratterizzata dal grido di allarme lanciato dall’imprenditoria turistica che sottolinea come il 40% del PIB (l’equivalente italiano del PIL) del Dipartimento provenga dal settore e che la riduzione nel periodo primaverile ormai è data per scontata.

Un dato, proveniente dalle statistiche, indica anche il periodo di tempo che viene stimato prima di rivedere un minimo di luce e si basa sullo studio dell’infezione in Cina: otto settimane. Un periodo enorme soprattutto per il settore in Costa Azzurra abituato a non avere cali in alcuna stagione dell’anno e quindi alle prese anche con problemi di personale che rischia, almeno in parte, di doversi confrontare con provvedimenti di disoccupazione parziale.

Questo intanto il bollettino ufficiale emesso ieri alle 15 dal settore di sanita pubblica francese: 423 casi confermati (5 decessi), di cui 212 possono essere collegati a un raggruppamento di casi (50%)

Caratteristiche dei casi confermati di COVID-19

Numero di casi 423 di cui

Pazienti in rianimazione rimangono 23 (5,4%)

Deceduti 5 (1,2%)

Gruppi di età (dati consolidati per 290 pazienti)

Under 18 17 (6%)

18-64 anni 179 (62%)

65-74 45 (16%)

75 e oltre 49 (17%)

Regioni

Alvernia-Rodano-Alpi 64

Borgogna-Franca Contea 39

Bretagna 29

Centro Valle della Loira 2

Corsica 3

Grand Est 77

Hauts-de-France 74

Île-de-France 76

Normandia 6

Nuova Aquitania 8

Occitanie 11

Paesi della Loira 8

Provenza-Alpi-Costa Azzurra 18

Totale Territorio metropolitano totale 415

Guadalupa, Saint-Martin, Saint-Barthélemy 3

Guyana 5

Martinica 0

Mayotte 0

Riunione 0

Totale Territori d’Oltremare 8