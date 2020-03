Bordighera: coronavirus, il Sindaco Ingenito ritorna a tranquillizzare i suoi concittadini

“Desidero rassicurare una volta di più la Cittadinanza sull’attenzione con cui l’Amministrazione sta monitorando il quadro relativo all’emergenza determinata dal virus COVID-19”. È ancora il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che interviene per tranquillizzare i suoi concittadini.

“Già nei giorni scorsi – spiega Ingenito - sono state attuate azioni fondamentali: è stata compiuta la sanificazione degli edifici dell’Istituto Comprensivo; sono stati acquistati e distribuiti prodotto igienizzante e dispenser sia per le scuole sia per gli Uffici Comunali; il corpo di Polizia Municipale è stato dotato di dispositivi di protezione individuale.

L’evolversi del quadro e le misure normative contenute tra l’altro nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo ci chiedono però di assumere ulteriori direttive.

La sospensione di tutti gli eventi programmati fino al prossimo 3 aprile 2020. Una decisione dolorosa ma necessaria, che interessa, tra gli altri appuntamenti, la mostra di Pino Venditti, la Fiera delle Anime, il Rally delle Palme, lo spettacolo 'Souvenir' nell’ambito della rassegna 'Fughe di teatro... e di umorismo a Bordighera'.

La regolamentazione degli ingressi agli Uffici Comunali: da lunedì 9 marzo si potrà accedere solo previo appuntamento telefonico (Ufficio Tributi: 0184 272211 – 0184 272243 – 0184 272210 – 0184 272225; Sportello Unico Edilizia e Paesaggistica 0184 272485; Ufficio Acquedotto 0184 272482 – idrico@bordighera.it). Il tutto al fine di evitare assembramenti nel rispetto del DPCM.

La pianificazione di tutti gli interventi di assistenza alla popolazione, per poter agire con tempestività se si renderanno necessari. La predisposizione di assistenza domiciliare agli anziani da parte di volontari. Saranno forniti ulteriori dettagli. La più ampia diffusione delle raccomandazioni relative alle misure e ai comportamenti che è opportuno adottare in questa fase, sia attraverso la stampa in 2000 copie di materiale informativo sia attraverso la realizzazione, sul sito www.bordighera.it, della pagina https://bordighera.gov.it/rete_civica/coronavirus

Raccomando a tutti i Cittadini di attenersi alle indicazioni di condotta fornite dal Ministero della Salute per contenere il contagio da coronavirus. E’ di importanza fondamentale lavarsi le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica; mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone; evitare i luoghi affollati; evitare strette di mano, baci, abbracci; coprire bocca e naso con fazzoletti monouso se si starnutisce o tossisce o, in alternativa, usare la piega del gomito; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

Sono gesti che possono risultare estranei al nostro comune modo di vivere, ma che oggi sono quanto mai importanti per tutelare la nostra salute. Auspico – conclude il primo cittadino della città delle palme - che il senso di responsabilità consenta a ciascuno di noi di assumere piena consapevolezza dei comportamenti e delle loro possibili conseguenze: è importante essere uniti per superare questa fase di crisi”.