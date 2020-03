Ventimiglia: rinviato a data da destinarsi il convegno previsto domani sull'impegno femminile in politica

Il Lions Club Ventimiglia, in accordo con l'Amministrazione Comunale, aveva tentato lunedì scorso di confermare il convegno, già programmato da tempo, sull'impegno femminile nella politica ventimigliese che si sarebbe tenuto domani alla Biblioteca Aprosiana, alla vigilia della Festa della Donna.

Purtroppo questo ritorno alla normale vita sociale e culturale della città al momento è ancora impedito dall'aggravarsi della situazione di emergenza sanitaria nazionale. Tra l'altro nel Decreto emanato mercoledì, si legge che "E’ altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale".

“Con grande dispiacere – sottolineano gli organizzatori - visto l'impegno che il Lions Club Ventimiglia aveva messo nell'organizzarlo e le relatrici di alto profilo che vi avrebbero partecipato, in accordo con l'Amministrazione comunale, il convegno di sabato è stato rinviato ‘sine die’.”

In questo incontro culturale il Club intendeva celebrare le donne, impegnate in politica e nella vita sociale cittadina, come quelle che tutti i giorni contribuiscono alla crescita della Comunità, intendeva inoltre completare il ciclo di convegni pubblici avviati lo scorso gennaio su tematiche sociali che tanto successo hanno riscontrato, come nel caso di quello riguardante la cultura della donazione degli organi o quello di febbraio sulla violenza di genere.

Il Lions Club Ventimiglia ringrazia l'Amministrazione e i dipendenti della Biblioteca Aprosiana per la collaborazione offerta, i tanti relatori che si sono prestati ad offrire gratuitamente le proprie competenze e la socia del club, Micaela Anceresi, che aveva curato l'organizzazione del convegno sull'impegno femminile in politica.

I soci del Lions Club Ventimiglia, fiduciosi che presto la situazione tornerà alla normalità, augurano a tutte le donne una buona festa: “Le ringraziamo per quanto fanno quotidianamente per le proprie famiglie e per le comunità dove vivono”.