Tante le adesioni alla 6ª edizione del “Premio Internazionale di Letteratura Casinò di Sanremo - Antonio Semeria” 2020

Sono già numerose, provenienti da tutta Italia le richieste di partecipazione alle diverse sezioni del Premio letterario Internazionale “Casinò di Sanremo Antonio Semeria”, aperto sino al 30 aprile per la sezione 'Inediti' e al 30 maggio per la sezione 'Editi'.

Il bando 2020 del riconoscimento, che in pochi anni ha saputo imporsi all’attenzione del panorama letterario nazionale, si contraddistingue per la dimensione internazionale e per il prestigioso albo d’onore del “Premio “Casinò di Sanremo 1905” per la Narrativa edita.

Lo compongono Nicola Bolaffi, con il romanzo “La sottile armonia degli opposti” Garzanti editore, Mauro Mazza con “Il destino del Papa russo”, edito da Fazi, Giordano Bruno Guerri con “Disobbedisco”, (Mondadori) Marcello Veneziani con “Nostalgia degli Dei” (Marsilio). Michele Navarra, con “Solo la verità” (Novecento Editore) e Carlo Maria Lomartire con “Il Moro” ( Mondadori) hanno ricevuto il Premio “Martedì Letterari”.

Positivo il bilancio di un Premio che in poche edizione ha visto implementare il numero degli iscritti, che hanno presentato elaborati ed opere particolarmente interessanti anche nelle sezioni “inediti”. Sempre più impegnativo il compito decisionale per la Giuria tecnica presieduta dal dott. Matteo Moraglia e da quella popolare. Giuria tecnica che si può ulteriormente fregiare della presenza del Presidente onorario prof. Stefano Zecchi, del prof. Francesco De Nicola, del dott. Carlo Sburlati, del dott. Mauro Mazza. La giuria tecnica per l’edizione 2020 può annoverare la qualificata partecipazione dello scrittore Marino Magliani. Presiede il Comitato d’Onore S.E. il signor Prefetto della provincia di Imperia, Dott. Alberto Intini, con l’illustre presenza del Magnifico Rettore dell’Università di Genova, prof. Paolo Comanducci.

In allegato il bando