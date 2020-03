Coronavirus ed effetti sull'economia, Berio (Sanremo On) "I sanremesi devono aiutare il sistema produttivo cittadino"

“Gli effetti del Coronavirus sull’economia del Paese sono già pesanti, ma potrebbero diventare devastanti, per questo occorrono risposte, anche individuali”.



Ritorna ad intervenire sull’emergenza sanitaria Roberto Berio, presidente della rete d’impresa Sanremo On che aggiunge: “Giustissimo e doveroso attuare tutte le iniziative per contenere il virus ma, come ha anche sottolineato ieri il presidente della Repubblica Mattarella, non dobbiamo cedere al panico, quello che purtroppo si sta verificando anche in parte nella nostra città".



"Se non vogliamo che gli effetti economici siano ancora peggiori di quelli sanitari dobbiamo però reagire. - prosegue - Invito quindi almeno i sanremesi a far girare la loro economia: con tutte le necessarie cautele, ma senza esagerazioni immotivate, li invito quindi a fare acquisti nei nostri negozi, frequentare bar e ristoranti e le altre attività commerciali che, insieme agli alberghi, sono l’asse portante dell’economia cittadina".



"Ad oggi - commenta Berio - si registra già un calo d’incassi superiore al 50% e sono già scattati i primi licenziamenti e le prime - al momento temporanee - chiusure. Se non vogliamo che tutto il sistema imploda e coinvolga tutti quanti dobbiamo aiutarci a vicenda ed essere pronti, insieme alle Istituzioni, ad una grande reazione. Ma prima il sistema produttivo cittadino deve essere aiutato, anche dai sanremesi, a resistere”.