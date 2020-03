Ventimiglia: Coronavirus, la gente 'diserta' dal mercato del venerdì, Sorgi "Serve un Piano Marshall per uscire dalle macerie"

A Ventimiglia il mercato settimanale oggi era deserto, fatta eccezione per gli ambulanti. La categoria è sempre più preoccupata per gli effetti che l’emergenza Coronavirus sta causando all’economia locale.



Il mercato del venerdì nella città di confine da sempre è di richiamo tanto per la popolazione locale quanto per i numerosi francesi. Oggi sono molti gli operatori che sono rimasti stupiti di fronte ad uno scenario desolante. I corridoi tra i banchi sono rimasti vuoti. Pochissime persone si sono affacciate per fare acquisti, una situazione ben più grave di quella vista la scorsa settimana.



A confermarlo è Fabrizio Sorgi, rappresentante di FIVA Confcommercio: “Oggi siamo a livelli inimmaginabili. E’ un’ecatombe non è quantificabile il danno che stanno subendo le piccole e microimprese famigliari. Se lo Stato non fa in fretta a darci un aiuto importante non so come andrà a finire. Siamo in guerra e stiamo aspettando un ‘Piano Marshall’ che possa aiutarci a rialzarci dalle macerie”.



Poi aggiunge: “La gente sta vivendo nel panico. La comunicazione che stanno facendo è tardiva. Sbagliare è umano ma spero che cerchino di rimediare. Non so come si potranno contenere i danni. Qualcuno dovrà assumersi la responsabilità e prendere decisioni che tutto il nostro comparto sta aspettando”.



“Se continuerà così, stiamo pensando di interrompere il mercato prima. - conclude Sorgi - Non solo non ci sono i francesi, non c’è gente. Questo mercato vive soprattutto di turismo ed oggi c'erano solo i commercianti che aspettavano con le braccia incrociate. Speriamo che l’emergenza rientri presto, i contagi diminuiscano e si possa iniziare a tornare a vivere come prima di tutto questo”.