Girava per Bordighera armato fino ai denti: 48enne fermato dalla Polizia

Un 48enne si aggirava per Bordighera armato fino ai denti, fino a quando non è stato arrestato. S.R. pluripregiudicato italiano è stato fermato dalla Polizia di Ventimiglia.



Al momento della perquisizione gli agenti gli hanno trovato addosso: un fucile a canne mozze, nelle tasche una dozzina di cartucce, indosso ben tre coltelli a serramanico. Dopo il controllo personale i poliziotti hanno proceduto anche presso l'abitazione dell'individuo.



In casa sono stati trovati altri due fucili e una bottiglia incendiaria, del tipo molotov, pronta all’uso con innesco, contenente polvere da sparo, viti e bulloni per aumentarne la potenzialità offensiva. Complessivamente, oltre alla molotov sono stati posti sotto sequestro complessivamente tre fucili, quattordici cartucce, tre coltelli a serramanico e a scatto.

L’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di porto abusivo e detenzione illegale di armi comuni da sparo alterate e di munizioni. Il Pubblico Ministero ha disposto la custodia cautelare nella casa circondariale di Imperia.