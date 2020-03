Condanna per l'omicidio Palumbo e risarcimento all'Ordine: la soddisfazione dei medici imperiesi

"La condanna al risarcimento in favore dell’ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Imperia a seguito della costituzione di parte civile nel processo per l’omicidio del Dottor Giovanni Palumbo è forse la prima in Italia".

Interviene in questo modo l'Ordine dei Medici della nostra provincia, in relazione alla sentenza di questa mattina, che ha visto la condanna di Vincenzo Mercurio (QUI). "Riconosce i medici non solo nel ruolo di operatori della sanità in ambito assistenziale, ma identifica al contempo nella istituzione ordinistica, il ruolo di rappresentante di una professione che riveste un particolare interesse di pubblica utilità per la collettività, tutelandone pertanto il decoro ed il rispetto".