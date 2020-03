Ventimiglia: emergenza Coronavirus, l'Istituto Biancheri cerca di aggirarla con le lezioni digitali

La sospensione forzata delle lezioni ha indotto i docenti ad attrezzarsi sia sul piano didattico, sia su quello organizzativo. Ieri mattina, nell’aula magna della scuola secondaria dell’IC1 Biancheri di Ventimiglia, i professori, si sono incontrati per definire modalità comuni e condivise di didattica a distanza, per consentire ai ragazzi di non rimanere troppo indietro con le attività programmate e soprattutto per mantenere un contatto attivo e formativo con i propri studenti e le loro famiglie.

Sembra circolare con insistenza l’idea che la scuola digitale sia, in questo momento, l’unica scuola possibile, ma alcuni dubbi sono emersi durante il confronto. Gli insegnanti che erano già ‘digitali’ hanno dovuto affrontare ore di formazione, per familiarizzare con una strategia nuova e incorporarla lentamente nelle pratiche didattiche quotidiane. Inoltre le piattaforme di e-learning, le lezioni Skype, e simili, sono certamente utili, ma non accessibili a tutti.

Tra i siti web ed educational proposti, che potrebbero servire a sviluppare, ad esempio, un tema affrontato in classe, sono: il ‘Bell YouTube Channel, per la fruizione di lezioni di inglese gratuite live streaming; il sito per le prove ‘Invalsi’, per esercitazioni di italiano, matematica e lingua inglese; il portale della Rai, che permette di raggiungere documentari e programmi di vario tipo; ma anche il portale del ‘National Geographic’.

Nell’immediato i docenti si sono trovati tutti d’accordo nell’usare gli strumenti già a disposizione (registro elettronico) e i sistemi di più semplice utilizzo, come mail, chat, social network, per assegnare compiti o argomenti da approfondire.

Questo periodo dovrà servire a tutti per riflettere sulle opportunità che la scuola può offrire nella crescita individuale culturale ed emotiva di ognuno di noi. È convinzione degli insegnanti, infatti, che i compiti a casa siano utili solo per consolidare quanto svolto in classe, per differenziare l’apprendimento, e per sviluppare il senso di responsabilità e la capacità di auto-organizzarsi e allenarsi alla fatica.