Sanremo: Giorgio Prato lascia la direzione generale di Amaie Energia, possibile un incarico in Piemonte

Cambio della guardia in vista per Amaie Energia, la società partecipata del Comune di Sanremo. Il direttore generale Giorgio Prato è prossimo a lasciare l'incarico e pare che possa accettare un nuovo progetto in terra piemontese.

Ora il Comune, insieme al cda della partecipata, lavorerà per la scelta del suo successore anche se, come noto, ci sono diverse ipotesi per il futuro dell'azienda che si potrebbe fondere con Amaie e, tra l'altro, prenderà la gestione di importanti servizi come il parcheggi a pagamento e la pista ciclabile.