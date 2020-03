Sanremo: alla fase progettuale il restyling dei giardini Regina Elena, tornerà in funzione la fontana con le cascate e si pensa anche a un chiosco

Tra i progetti più attesi per i prossimi mesi c’è quello che riguarda una delle zone più amate da residenti e turisti. L’amministrazione metterà mano ai giardini Regina Elena, angolo verde con sbocco panoramico fotografato ogni anno da moltissimi vacanzieri e ormai sede stabile di diversi eventi in estate.

L’obiettivo primario sarà quello di rimettere in funzione la spettacolare fontana sotto le due scalinate, con tanto di cascate a dir poco scenografiche. Poi ci sarà da mettere mano al verde che, evidentemente, ha bisogno di una sistemata dopo qualche anno di troppe dimenticanze. Mentre sul piano dell’illuminazione e della sicurezza molto è già stato fatto con i lampioni e le telecamere collegate al circuito cittadino.

Ma la novità più importante potrebbe riguardare l’installazione di un chiosco in modo da rendere i giardini, almeno in alta stagione, anche un angolo per qualche momento di relax con una splendida vista su tutta la città.

“Tengo molto a quanto progetto - dichiara ai nostri microfoni l’assessore al verde Pubblico, Mauro Menozzi - è un giardino che va rivisitato, è uno dei più visitati e fotografati dai turisti visitando la Pigna o la Madonna della Costa, un bellissimo punto panoramico”.