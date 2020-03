L'imperiese Davide Binaggia tra i 64 italiani sulla nave della Costa Crociere bloccata a Phuket

Molto conosciuto in tutta la provincia di Imperia per il suo impegno tra i donatori di sangue (E' il neo presidente dell'Avis), c’è anche un nostro conterraneo sulla nave "Costa Fortuna" ferma al largo di Phuket, in Thailandia.

Si tratta di Davide Binaggia, che ha postato una serie di foto, proprio a bordo della nave. Secondo quanto scrivono i giornali del luogo, a bordo ci sarebbero 64 italiani negli ultimi 14 giorni. In un primo momento si era ipotizzato che il blocco era dovuto a un sospetto caso di coronavirus, ma tramite una nota dell'ufficio stampa, pubblicata anche su twitter, la Costa Crociere ha precisato che non vi è "alcun caso sospetto a bordo di Costa Fortuna. Lo sbarco a Pukhet non è stato possibile per restrizioni imposte dalle autorità tailandesi nelle ultime ore sullo sbarco di ospiti che abbiano transitato in Italia negli ultimi 14 giorni".

Per disposizioni quindi, delle autorità locali non è possibile far sbarcare persone che siano state nel nostro Paese nelle ultime due settimane. Nonostante la delusione per aver saltato la tappa di Phuket, meravigliosa isola, il clima sulla nave si registra positivo e come si legge e si vede tramite le foto postate sul proprio profilo dall'imperiese Binaggia, si cerca di godersi a pieno la vacanza. "La rabbia passa la felicità resta anche se modificata": ha scritto infatti, l'imperiese sul proprio profilo.