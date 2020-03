Sanremo: disposizioni a tutela dei dipendenti comunali e degli anziani, il pensiero di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Teresa Barazzetti, ci ha scritto dopo aver letto ed apprezzato le decisioni del Sindaco di Sanremo, per la messa in sicurezza dei dipendenti di Palazzo Bellevue:

“Lavoratori che devono doverosamente essere tutelati, come quelli delle Poste, delle Banche e di tutti coloro che si trovano esposti a rischi sanitari. Ma altrettanto quotidianamente io mi domando come mai fino ad ora nessuno, a mia conoscenza, abbia pensato a mettere in sicurezza il trasporto pubblico locale, quale pericoloso incubatore di virus e germi di ogni genere, considerata la pressante e continua presenza di viaggiatori, alla scarsa igiene dei mezzi che li trasportano e, soprattutto, a quali e quanti rischi vadano incontro i lavoratori che su quegli stessi mezzi svolgono i loro turni quotidiani. Non mi risulta che i mezzi siano stati sanificati, che i lavoratori siano isolati da cabine o paratie per salvaguardarli dall'eventuale contagio e men che meno che i viaggiatori possano viaggiare alla distanza di sicurezza di un metro l'uno dall'altro, cosa che è materialmente impossibile, perché pura utopia. Da queste ‘mine vaganti a rischio contagio’ per viaggiatori e lavoratori, che scorrazzano da Ventimiglia ad Andora (ponente di Savona), senza dimenticare le vallate e le frazioni servite dal TPL, con quali misure di sicurezza il Comune di Sanremo e la Asl1 Imperiese intendono tutelare la salute di chi viaggia e di chi ci svolge il proprio lavoro? Non dimentichiamo che ogni passeggero ed ogni lavoratore del settore può diventare vettore del virus nella sua famiglia e verso tutti i propri contatti personali e privati. A tutt'oggi nessun provvedimento a tutela del settore più a rischio è pervenuto a mia conoscenza attraverso la stampa, né in altro modo, ragione per la quale ritengo che esista una grossa falla nel sistema di prevenzione e tutela circa il contenimento del contagio. La prego prendere in considerazione quanto sopra perché, attraverso la falla, potrebbero passare molti contagi e penso che Lei, come tutti noi, non vorrebbe certo esserne ritenuto responsabile. L'omissione, a volte, porta a conseguenze più nocive della colpa”.