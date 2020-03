Emergenza Coronavirus: un lettore "Ha senso chiudere i campi all'aperto e non le palestre?"

Un nostro lettore, Alessandro Nardini, ci ha scritto in relazione alla chiusura degli impianti sportivi:

“Seppur discutibile decisione, ci sta, ma quello che fa arrabbiare è che tutte le palestre sono aperte. Ma sarà più facile infettarsi in un campo di calcio o in palestra? Non è certo colpa dei titolari delle palestre, che per fortuna lavorano... ma qualcuno dovrebbe farsi carico di una direttiva omogenea. Altrimenti a che serve non correre in un campo, se poi visto che non posso, vado in palestra al chiuso?”