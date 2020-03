Estensione del congedo parentale, Roberto Parodi (Fai Frontalieri): “Ricordarsi anche di mamme e papà che lavorano oltre frontiera”

Intervento di Roberto Parodi (Fai Frontalieri) in merito alle disposizioni del Governo per le famiglie che, in questi giorni, stanno avendo difficoltà nella gestione dei figli per via delle scuole chiuse.

“Interventi a sostegno delle famiglie con estensione dei congedi parentali - dichiara Parodi - è quanto dichiarato dal ministro della famiglia, Elena Bonetti. Per sopperire ai problemi legati dalle chiusure delle scuole il governo, sta studiando dei provvedimenti per consentire a un genitore di restare a casa per poter seguire i figli. Iniziativa lodevole ma bisogna ricordarsi, anche, delle tante mamme e papà che lavorano oltre frontiera e che messi in ginocchio dalle chiusure delle scuole stanno perdendo giornate di lavoro mettendone a rischio anche il posto. La salute innanzitutto ma necessita che l'intervento venga a sostegno anche dei lavoratori frontalieri con una formula , possibile, di detrazione fiscale, nella prossima dichiarazione dei redditi, per chi in questi giorni si accolla spese per le babysitter. Mi auguro che, ancora una volta, non vengano discriminati i nostri lavoratori. A questo proposito necessità un intervento urgente a sbloccare il telelavoro, proposto dal governo Monegasco nel Principato di Monaco, fermo da più di cinque anni in qualche ufficio a Roma. Ricordo che la Francia da più di tre anni a ratificato l'accordo e con circa 1000 persone che già utilizzano questo tipo di lavoro. In questo momento si rende ancora più necessario”.