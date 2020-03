Emergenza Coronavirus: un 79enne di Savona morto questa notte al San Martino di Genova

Un paziente di 79 anni residente in provincia di Savona e ricoverato al San Martino di Genova è morto questa mattina. L’anziano era stato inizialmente gestito dall’equipe del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Savona per una grave broncopolmonite bilaterale ma presentando un quadro clinico molto complesso si è deciso di centralizzarlo al San Martino a mezzanotte, nel reparto di Rianimazione. Il paziente era transitato nell’area rossa del Veneto e non risultava nel bollettino di ieri, in quanto trasferito da Savona questa notte.

Al momento sono ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino quattro pazienti: una donna di 73 anni (di Castiglione d’Adda), in reparto dal 24 febbraio e migliorata a seguito del ricovero, una donna di anni 64 di Piacenza ricoverata dal 1° marzo (contatto di caso confermato a Codogno) in buone condizioni, 1 uomo di 75 anni della provincia di Cremona proveniente dall’Hotel Garden di Laigueglia, ricoverato dal 1° marzo in buone condizioni, un uomo di 79 anni residente in provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Corallo di Finale ricoverato dal 3 marzo in condizioni stabili ma sottoposto a stretto monitoraggio.

I tre pazienti ricoverati presso il reparto di Rianimazione, in assistenza ventilatoria invasiva, risultano, come ieri, gravi ma stabili. I pazienti sono: un uomo di 79 anni, residente a Castiglione D’Adda e proveniente dall’hotel ‘Bel Sit’ di Alassio, una donna di 85 anni residente nella provincia di Cremona e proveniente dall’hotel ‘Garden’ di Laigueglia, una donna di 90 anni residente nella provincia di Lodi, proveniente dall’hotel ‘Bel Sit’ di Alassio.