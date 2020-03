Emergenza Coronavirus: il Comune di Riva Ligure si prepara con misure speciali a partire da lunedì

Anche il Comune di Riva Ligure ha deciso di adottare misure straordinarie per il contenimento dell'emergenza coronavirus. Domani, al termine dell'orario di lavoro, gli uffici del municipio saranno sottoposti a sanificazione e da lunedì si potrà accedere solo una persona alla volta. Oltre a questo il sindaco Giorgio Giuffra ha già proceduto a dare disposizione affinché vengano acquistati flaconi di igienizzante per il lavaggio delle mani e pannelli divisori per mantenere la distanza di sicurezza tra le persone ed i dipendenti comunali.



Il primo cittadino ha comunicato le proprie decisioni questa mattina all'indomani dell’emanazione del DPCM di ieri firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute. "Sono stati per il momento annullati il Campionato Italiano Enduro - Assoluti d’Italia (14/15 marzo) e la Gara Ufficiale Liguria della Federazione Italiana Gioco Freccette (22 marzo). E' stata sospesa fino al 10 marzo prossimo compreso (salvo diverse nuove indicazioni e nel rispetto del DPCM del 4 marzo) l’attività del GS Riva Ligure che, nel contempo, procederà alla sanificazione dei locali dell’impianto sportivo. Vengono chiusi fino al 3 aprile prossimo la biblioteca ed il centro ricreativo per anziani (compresa la ginnastica dolce). Inoltre sono state programmate misure speciali fino al 3 aprile prossimo per tutte le persone anziane od affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita od acquisita, le quali potranno rivolgersi ai Servizi Sociali, dal martedì al venerdì, dalle 9:30 alle 11:00, chiamando il numero 0184/482028.



"Infine ricordatevi che è fondamentale la distanza di un metro. È importante evitare luoghi affollati. Baci ed abbracci sono forme che in questa fase bisogna evitare. Le mani sono veicolo di trasmissione. Affrontare qualche piccolo disagio vuol dire fare un favore a tutti. A noi stessi, ai nostri affetti, ai nostri vicini, al Paese" - ha concluso il sindaco.