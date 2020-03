Emergenza Coronavirus e chiusura delle scuole, Bonetti: “Se necessario sarà prorogata”. Conte: “Decisione prima del 15 marzo”

L’emergenza Coronavirus sta colpendo in particolare il mondo della scuola con l’iniziale chiusura di una settimana, prolungata poi fino al 15 marzo. Questo pomeriggio il Ministro per la Famiglia Elena Bonetti ha annunciato ai microfoni di Radio Capital che il Governo è pronto a “prorogare la chiusura in caso di necessità”.

Sullo stesso tema, nel pomeriggio, il Premier Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei Ministri, ha annunciato che eventuali decisioni saranno prese “prima del 15 marzo”, data della scadenza del Decreto in vigore adesso. Il tutto per evitare nuove comunicazioni sul filo di lana come, invece, accaduto fino a ora per quanto riguarda il mondo della scuola.