Emergenza Coronavirus: misure speciali per il Comune di Taggia, controlli all'ingresso e accesso su appuntamento

Il sindaco di Taggia, Mario Conio ha ripristinato le misure speciali per il contenimento dell'emergenza Coronavirus (Il documento completo è consultabile in allegato in fondo all'articolo ndr).



Ci si potrà recare in Comune soltanto previo appuntamento ad eccezione di alcuni uffici che rimarranno comunque attivi. Sono sospese le attività di sportello e si riceverà esclusivamente tramite appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 0184 476222 0184 476226. Tuttavia viene garantito l’accesso alla sede comunale per i servizi inderogabili: Anagrafe/stato civile, Ufficio tributi, Protocollo generale, Polizia locale, Ufficio elettorale. Infine ci sarà una limitazione sulle concessioni pubbliche dei locali comunali, come Villa Boselli o la sala polifunzionale comunale. Confermata anche la chiusura dei centri anziani comunali.



Inoltre è stata reintrodotta la registrazione prima dell'ingresso in municipio, attraverso l'unico ingresso, quello laterale, sul piano sopra la sede stradale di via San Francesco. Bisognerà lasciare i propri dati all'agente della Polizia Locale preposto. Un meccanismo utile per registrare le persone che entrano nella casa comunale e tracciare se siano passate da zone considerate potenzialmente a rischio.



Nel documento il sindaco ha ribadito che si tratta di misure precauzionali a carattere temporaneo. Infatti il provvedimento siglato stamani dal primo cittadino rimarrà attivo fino al 4 aprile e si muoverà insieme a quanto previsto nel Decreto del Presidente del Consiglio pubblicato in data 04 marzo 2020 (LINK).